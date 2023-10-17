Откуда такие деньги? Блогерша Виктория Боня рассказала, сколько тратит в месяц

Боня заявила, что сама зарабатывает от миллиона долларов, поэтому у нее нет необходимости находиться на содержании. Она уверена, что многие так считают из-за „бедного мышления“. По словам блогерши, некоторые люди не могут поверить в то, что женщина зарабатывает сама такие крупные суммы, а не просит деньги у мужчин.

„Я не знаю, сколько папик должен тебе предложить вообще, и какой это должен быть папик. Чтобы ты еще кого-то развлекала. Конечно, понимаю, что очень многих раздражает самостоятельность, когда у людей есть деньги. Но если вы будете мыслить так, что только папик может решить вашу судьбу, именно так и будет в этой жизни“, — рассказала звезда.

Боня также решила показать свои расходы за три месяца. За июнь звезда потратила более 63 000 евро, в июле — 90 000 евро, а в августе — около 167 000 евро. Звезда уточнила, что это расходы только с российской карты.

„За три месяца только с российской карты я сняла я 300 тысяч долларов. Из них 250 тысяч я заплатила за операцию, которую якобы сделала по бартеру“, — заявила телеведущая.