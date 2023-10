12 голосов, один незабываемый вечер: 12 теноров очаруют Таллинн своим вокалом

Один из самых известных в мире вокальных коллективов, The 12 Tenors, зовет вас с собой! 28 марта 2024 года в рамках своего мирового турне „The Music of the World Tour“ они выступят в таллиннском концертном доме Alexela. Вас ждет феноменальное шоу и незабываемый вечер, наполненный уникальными голосами, выдающейся хореографией и музыкой, вошедшей в историю.