12 голосов, один незабываемый вечер: 12 теноров очаруют Таллинн своим вокалом

12 теноров – Александр Дьюк, Джошуа Смит, Мартин Холтгрив, Гарет Эванс, Джулиан Куиджано, Уилл Мэй, Мэтью Факчино, Даниэль Алан Картер, Daniele Alan Carter, Мацей Дземьянчук, Питер Хорварт, Флавио Гисмонди, Паскаль Жирон и Дэниел Холл – покорили сердца публики во всем мире своими выдающимися вокальными данными, живыми выступлениями и бесподобным умением держаться на сцене. Этот коллектив уже успел очаровать своими концертами слушателей в Европе, Китае, Японии и Южной Корее, и теперь они готовы покорить сердце эстонской публики.

„The Music of the World Tour“ 2023/24 – это дань уважения музыке, неподвластной времени, трогательной и создающей незабываемые моменты. Дюжина необыкновенных исполнителей приглашает вас совершить музыкальное путешествие во времени – у вас появится уникальная возможность побывать в прошлом и настоящем, испытывать самые разные эмоции, предаваться воспоминаниям и удивляться сюрпризам.

Концерт, который пройдет при поддержке талантливого коллектива, играющего живую музыку, и будет сопровождаться грандиозным световым шоу, станет уникальным сплавом классических традиций и энергетики современного бойз-бенда. Всемирно известные арии будут перемежаться рок- и поп-хитами, искусное исполнение которых двенадцатью солистами высочайшего класса приведет в восторг любого слушателя.

„Их преимущество – это их великолепные голоса, обаяние и задор, а также пленительные взоры и кокетливое покачивание бедрами – особенно для сидящих в зале дам“, – писал о них один критик в „Mainpost“. „12 теноров превратили песню в интимный опыт. В их голосах слышалась невероятная отдача, колыбель души. Непревзойденная кульминация“, – добавил критик RNZ.

Свой концерт в Эстонии 12 теноров дадут 28 марта 2024 года в концертном доме Alexela. Для членов концертного клуба Live Nation билеты уже доступны в предварительной продаже. Открытая продажа начнется 20 октября 2023 года в 10 часов.