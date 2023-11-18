Создатель сериала „Эстония“: молодое поколение должно знать, что случилось

В 2019 году были обнародованы отчеты комиссии по расследованию крушения парома „Эстония“. Для 48-летнего Миикко Ойкконена , известного в Финляндии автора криминальных и остросюжетных сериалов вроде „Сойронена“ и „Хельсинкского синдрома“, это стало стимулом к созданию сериала „Эстония“. Местная премьера первых двух эпизодов состоялась 28 сентября, когда исполнилось 29 лет со дня крушения парома „Эстония“, а с 15 октября сериал доступен для подписчиков канала Telia Inspira.

Где вы были, когда затонула „Эстония“?

Мне тогда было 19 лет, и я гостил у своих родственников. Они жили в очень маленьком городке Лаппеэнранта, недалеко от российской границы. Именно я утром смотрел новости. Не знаю почему, но я включил телевизор. Услышав новости, я разбудил родителей. Я хорошо помню, как отец говорил мне, что этого не может быть, что такие корабли не тонут.