18.11.2023, 10:03
Создатель сериала „Эстония“: молодое поколение должно знать, что случилось(7)
ФОТО: | Delfi Meedia
„Конспирологические теории о причинах кораблекрушения до сих пор весьма живы, потому что даже семьям погибших не было предоставлено достаточно информации“, — говорит Миикко Ойкконен, креативный директор сериала „Эстония“, в интервью Eesti Päevaleht.
В 2019 году были обнародованы отчеты комиссии по расследованию крушения парома „Эстония“. Для 48-летнего Миикко Ойкконена, известного в Финляндии автора криминальных и остросюжетных сериалов вроде „Сойронена“ и „Хельсинкского синдрома“, это стало стимулом к созданию сериала „Эстония“. Местная премьера первых двух эпизодов состоялась 28 сентября, когда исполнилось 29 лет со дня крушения парома „Эстония“, а с 15 октября сериал доступен для подписчиков канала Telia Inspira.