Возвращение легенды! На Певческом поле вновь пройдет любимый многими летний фестиваль Õllesummer

Õllesummer впервые прошел в 1994 году и за это время успел привезти в Эстонию многих всемирно известных звезд, как Moby, The Prodigy, Placebo, Hurts, HIM, Pet Shop Boys и другие. Кроме того, каждый год там выступали и русскоязычные исполнители: Звери, Мумий Тролль, Ёлка, Нюша и многие другие.

На фестивале можно было также наесться и напиться от души, покататься на аттракционах и просто прекрасно провести время с семьей или в компании друзей. Кроме того, это была отличная возможность послушать любимую группу за сущие копейки.

В 2018 году традиция проведения фестиваля, к сожалению, прервалась. Однако теперь, спустя 5 лет, поклонники фестиваля могут снова насладиться его незабываемой атмосферой. „Пивному лету“ быть!

В честь 30-летия фестиваля 18 октября в 10:00 в Piletilevi поступят в продажу 5000 билетов по особенной юбилейной цене. Первые 5000 проходок на фестиваль на четыре дня продаются по цене 30 евро, а билетн а один день - 15 евро.

Свое согласие на участие в фестивале уже дали Saku и A. Le Coq, а также Liviko. Имена хедлайнеров фестиваля будут раскрыты в декабре этого года.