„Холодная погода и крепкое пиво“: что знает об Эстонии немецкий музыкант?

„Я знаю и помню Эстонию еще со школьных лет. Я был здесь, когда мне было 15 и наша школа участвовала в трехнедельной программе обмена. Тогда мы жили где-то в часе езды от Таллинна. Очень запомнились милые люди, хорошая еда и крепкое пиво. Знаете, я даже немного скучал по Эстонии - я спрашивал свой менеджмент, когда же они организуют тур в Эстонию, и вот я наконец-то мы здесь“,- делится воспоминаниями немецкий музыкант, композитор и продюсер из Берлина Нильс Фрам, который во вторник вечером дал большой концерт в зале Alexela.

Всегда интересно узнать, какими глазами смотрит на публику артист - отличается ли аудитория разных стран друг от друга или слегка меняется только сцена и масштаб зала. Нильс пошутил, что задавая такой вопрос мы напрашиваемся на комплимент, однако отметил, что в целом, отличается не столько публика друг от друга, сколько влияет совокупность факторов на настроение людей. Даже неправильный выбор времени начала концерта может повлиять на „раскачку“ зрителя. „Публика разная, но все зависит от многих факторов. Например в воскресенье публика более сонная, в пятницу наоборот живая. Чтобы действительно сравнить аудиторию, надо сыграть в каждой стране во все дни недели". На вопрос, какой день лучше всего подходит для прослушивания его музыки, Нильс задорно ответил - „Каждый день - лучший день для моей музыки, но что касается концертов, то вечер четверга и пятница отлично подходят.“

За душевным разговором, с музыкантом удалось обсудить и состояние музыки в Эстонии. Нильс Фрам признался, что в последнее время живет в своем пузыре, но тем не менее оказался немного знаком и с местной электронной и инструментальной музыкой. Окунувшись в воспоминания, он упомянул эстонского музыканта, которого слушал в молодости. Речь шла о мультиинструменталисте Рамо Тедере, который выступал под псевдонимом Pastacas. Нильс назвал его гениальным.