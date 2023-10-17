На Максима Галкина составили протокол из-за того, что он не подал отчет „иноагента“

В отношении Галкина составили административный протокол по статье о непредоставлении отчета „иностранного агента“ (часть 2 статьи 19.34 КоАП, предусматривает административный штраф от 30 до 50 тысяч рублей). Российские власти обязывают людей, объявленных „иноагентами“, несколько раз в год предоставлять в министерство юстиции отчет о своей деятельности.

Минюст в сентябре 2022 года объявил Максима Галкина „иноагентом“, обосновав это тем, что Галкин занимается политикой и получает иностранное финансирование от Украины. Суд в Москве в июне 2023 года отказался снять с Галкина статус „иноагента“.

С начала полномасштабного вторжения войск России в Украину Максим Галкин последовательно высказывается против войны. В сентябре 2022 года в Кремле заявили, что Галкин делал „очень плохие заявления“ и „ему явно с нами не по пути“. Вскоре после этого Галкина объявили „иностранным агентом“. В поддержку артиста выступила его жена, певица Алла Пугачева, которая попросила, чтобы ее тоже „зачислили в ряды иноагентов своей любимой страны“ (Минюст этого не сделал). Галкин и Пугачева живут за границей.