Менеджмент Лободы прокомментировал выступление певицы на русском в Дубае

На прошлой неделе украинская певица Светлана Лобода выступала на частном мероприятии в Дубае, на что незамедлительно язвительно отреагировали российские каналы за то, что Лобода исполняла свои старые хиты на русском языке.

Менеджмент артиста предоставил комментарий, дабы расставить все точки и напомнить о позиции певицы, которая остаётся неизменной - это поддержка своей страны и полный отказ сотрудничества с теми, кто поддерживает русский режим:

„Каждый заказ, поступающий к артисту, тщательно проверяется менеджментом на соответствие его заявленной ранее позиции. Заказчицей концерта Светланы Лободы 15.10, прошедшего в городе Дубай, была гражданка Казахстана, поклонница Светланы. Список каждой программы формируется на основе любимых песен заказчика. Артист исполняет свои треки в их первоначальном созданном виде, независимо от публичного или частного характера мероприятия, эта позиция также остается неизменной“.

Заказчице нравились именно русскоязычные песни исполнительницы. Напомним, что Светлана Лобода выступила в отеле Bvlgar. Ведущим корпоратива был Александр Белов.