Бритни Спирс рассказала об аборте в 19 лет: „Джастин Тимберлейк был не рад, сказал, что мы не готовы“

41-летняя Спирс раскрыла, что могла стать матерью еще много лет назад, во время пика своей популярности. А отцом ребенка стал бы ее бойфренд Джастин Тимберлейк. Однако молодые звезды не оказались готовыми к серьезному событию. Точнее, против этого выступал певец.

Вспоминая об этом, блондинка грустит. „Но Джастин определенно не был рад беременности. Он сказал, что мы не были готовы к появлению ребенка в нашей жизни, что мы были слишком молоды“, — поведала она в книге „Женщина во мне“, которая скоро появится на полках.

Тимберлейк не стал подтверждать новости и пока предпочитает игнорировать откровения бывшей. Напомним, поп-принцесса начала встречаться с участником популярнейшей группы NSYNC, когда ей было 17, он был на год старше.

Обсуждалось, что Бритни сделала аборт в 19-летнем возрасте. По слухам, на этом настаивал не только Джастин, но и команда артистки, мол, это навредит ее репутации.

После прерывания беременности Спирс все же осталась с Тимберлейком, но через два года их отношения завершились. Вскоре она встретила танцора Кевина Федерлайна, от которого родила двоих сыновей Шона Престона и Джейдена Джеймса, сейчас им по 18 и 17 лет.

Сейчас Бритни не видится с наследниками. Отец мальчиков заявил, что им стыдно за мать из-за голых фото. Так, дети не пришли даже на свадьбу звезды. „Мальчики решили, что не будут встречаться с ней. Прошло несколько месяцев с тех пор, как они ее видели. Они приняли решение не ходить на ее свадьбу“, — рассказывал тогда Федерлайн.



