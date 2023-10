За главный приз „Темных ночей“ в 20 000 евро поборются 20 фильмов. Узнайте, что посмотреть

Гости фестиваля „Темные ночи“ смогут увидеть международные премьеры фильмов. Их лично представят авторы, которые прибудут в Эстонию как из европейских, так и из более далеких стран: Японии, Канады, США, Индии, Южной Кореи и Мексики.



По словам директора фестиваля „Темные ночи“ Тийны Локк, главная конкурсная программа этого года свежа, оригинальна и высокого художественного уровня. „Можно сказать, что все, что витает в воздухе, можно будет увидеть и на экране. Для рассмотрения общественно значимых, острых тем были выбраны увлекательные линии повествования и разные по своей форме решения – благодаря этому нас уже знают и ценят в мире“, – сказала она.



Впервые Эстонию посетит канадский режиссер эстоно-ирландского происхождения Карл Р. Хирн (Karl Raudsepp Hearne), чтобы представить публике психологический триллер „G “ (The G, 2023). Отправной точкой сюжета становится решение немолодой женщины начать путь мести, когда коррумпированные чиновники отбирают её жилье и переселяют их c мужем в дом престарелых, больше напоминающий тюрьму.



Вместе с режиссером в Таллинн прибудет и известная актриса Дейл Дикки, знакомая местной аудитории по фильмам „Зимняя кость“ (Winter’s Bone, 2010), „Любой ценой“ (Hell or High Water, 2016) и „Песня любви“ (A Love Song, 2021).



Самые престижные награды, такие как „Золотой медведь“ Берлинского кинофестиваля за драму „Поза ребенка“ (Pozitia copilului, 2013), были завоеваны румыном Калином Питером Нецером, чей новый фильм „Семейная история “ расследует тайны его родителей, связанные с диктаторским режимом Николае Чаушеску.



Лауреат престижного фестиваля Сандэнс, автор таких голливудских хитов, как „Вспоминая Титанов“ (Remember the Titans, 2000) и „Защитник“ (Safe, 2012), американец Боаз Якин приедет на PÖFF с сюрреалистической драмой „Ещё один раз “ (Once Again (for the very first time), 2023), в которой открывается магическая дверь в коридор между жизнью и смертью, где уличный танцор DeRay ищет новый шанс после неудачных отношений. Главные роли исполняют известные артисты Джеробоам Бозман, солист америнского театра танца Элвина Эйли, и признанная поэтесса Мекка Верделли, которые ожидаются в Таллинне.



Итальянский кинематограф представит Эмма Данте, чьи два предыдущих фильма участвовали в Венецианском кинофестивале, а актриса Элена Котта из „Улицы в Палермо“ (Via Castellana Bandiera, 2013) выиграла там приз за лучшую женскую роль. В новом фильме „Искупление “ (Misericordia, 2023) три проститутки, живущие в деревне для отверженных, воспитывают страдающего слабоумием Артуро – сына одной из их коллег, умершей при родах. Это акт уважения к женщинам, к их бесконечной любви и оптимизму.



С новой работой „Мужчина-магнит “ (De magneet man, 2023) в Таллинн возвращается бельгиец Густ Ван ден Берге, который в 2014 году был награждён Гран-при PÖFF за фильм „Люцифер“. „Человек-магнит“ – это трагикомическая история интроверта Люсьена, циркового артиста, у которого есть сверхъестественный дар: к нему прилипают металлические предметы, и не только они – его магнетизм привлекает и добро, и зло.



Генсек Коммунистической партии СССР находится между жизнью и смертью, но держится за власть из последних сил. Вокруг такой нелепой и абсурдно грустной ситуации вращается новый фильм грузинского режиссера Резо Гигинеишвили „Пациент №1 “ (2023), которому уже присуждена премия имени Вернера Херцога.



Японскую киноиндустрию представляет психологическая драма Акиры Ивамацу „Бен-Джо “ (Ben-Joe, 2023), в которой болеющая булимией Саки отправляется на лечение в горный санаторий, где она становится частью гротескного социального эксперимента.



Три года назад Франция была потрясена выходом книги Ванессы Спрингоры „Согласие “ , в которой автор описывает свои отношения с писателем Габриэлем Мацнеффом, когда ей было 14, а ему 49. Теперь эту книгу экранизировала французская режиссёр Ванесса Фильо, и результат... провокационен.



Украину представляет историческая драма Ивана Тимченко „Кислородная станция “ (Киснева Станція, 2023). В основу сюжета легла история лидера национального движения крымских татар Мустафы Джемилева.



Самому возрастныму из представляющих свои работы в главном конкурсе фестиваля режиссеру – голландцу Йосу Стеллингу – 78 лет. Его новый фильм „Танец Наташи “ (De Dans van Natasja, 2023) – это трагикомическая и странная история невозможной любви, которую сам мастер называет своим последним фильмом. Ему принадлежат любимые многими киноленты, такие как „Иллюзионист“ (De illusionist, 1983), „Стрелочник“ (De wisselwachter, 1986), „Летучий голландец“ (De vliegende Hollander, 1995), „Ни поездов, ни самолетов...“ (No Trains No Planes, 1999).