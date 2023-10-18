ФОТО | Народу все равно на новую книгу про Эдгара Сависаара? На презентацию пришло лишь около десятка человек(2)
Во вторник в магазине Rahva Raamat в торговом центре Виру прошла презентация книги „Последние годы Эдгара Сависаара вместе со мной“, которую написала Кэрол Мадисоо, помощница покойного политика. Женщина была помощницей Сависаара с начала 2020 года и вплоть до его смерти в декабре 2022 года.
Сама Мадисоо активно рекламировала книгу и давала интервью, но близкие Сависаара, как стало известно Kroonika, предпочли отстраниться от произведения. Сын Эдгара Сависаара Эрки Сависаар сказал Kroonika, что новая книга о политике - новость, которая не достойна освещения: „Дайте уже отцу покоиться с миром“.
Эдгар Сависаар скончался 29 декабря 2022 года в возрасте 72 лет. „Его смерть пришла неожиданно, и у меня нет цели через него получить признание и известность“, - сказала автор книги Kroonika.