ФОТО | Народу все равно на новую книгу про Эдгара Сависаара? На презентацию пришло лишь около десятка человек

Во вторник в магазине Rahva Raamat в торговом центре Виру прошла презентация книги „Последние годы Эдгара Сависаара вместе со мной“, которую написала Кэрол Мадисоо, помощница покойного политика. Женщина была помощницей Сависаара с начала 2020 года и вплоть до его смерти в декабре 2022 года.