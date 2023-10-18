Коллега Сергея Сивохо рассказал о его болезнях
Актёр Олег Комаров в первые годы возрождённого КВН выступал за команду УПИ, а позднее за сборную Донецка и Екатеринбурга Dream Team, фронтменом которой был ушедший вчера из жизни Сергей Сивохо. Комаров предположил, что могло привести к смерти коллеги.
По словам Комарова, уход 54-летнего Сивохо стал неожиданностью, хотя тот, кажется, долгое время не придавал значения возможным последствиям своих „болячек“: „Я знаю, что у Сергея были большие проблемы с сердцем, он вес большой имел, потом похудел, но все равно это, видимо, сказалось. У него с детства астма была, а он курил много. Все это, видимо, сложилось и повлияло“.
После КВН Сергей Сивохо снимался в российских юмористических шоу „Раз в неделю“ и „БИС“, затем работал на украинском ТВ. В числе прочего поучаствовал в „Что? Где? Когда?“ и был „звёздным тренером“ в „Лиге смеха“.
В 2019 году Сергей Сивохо выдвигался в народные депутаты от партии „Слуга народа“, но проиграл выборы и получил должность советника секретаря СНБО Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.