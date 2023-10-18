Коллега Сергея Сивохо рассказал о его болезнях

По словам Комарова, уход 54-летнего Сивохо стал неожиданностью, хотя тот, кажется, долгое время не придавал значения возможным последствиям своих „болячек“: „Я знаю, что у Сергея были большие проблемы с сердцем, он вес большой имел, потом похудел, но все равно это, видимо, сказалось. У него с детства астма была, а он курил много. Все это, видимо, сложилось и повлияло“.