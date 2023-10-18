„Меркантильная дрянь“: бросившая Гришечкина невеста удостоилась нелестных эпитетов после смерти актера

Некрасова назвала Бичарову „меркантильной дрянью“. Женщина заявила, что находилась в окружении Гришечкина только ради выгоды, пока актер искренне ее любил.

„Все в окружении видели, как он к тебе относится. <…> Ты взаимодействуешь с известными людьми, с медийными личностями. Он тебе был нужен только как расходный материал“, — возмутилась Некрасова.

По словам Некрасовой, Бичарова заставляла Гришечкина чуть ли не делать пластику. Она заявила, что невеста артиста хотела видеть рядом с собой более молодого мужчину. Женщина добавила, что экс-возлюбленная актера манипулировала им.

„Даша, я занялась здоровьем человека, и он похудел на 15 килограмм и вел здоровый образ жизни, ты мне сейчас говоришь, что я зря это сделала?“ — ответила Бичарова.

Некрасова уточнила, что это был „предлог“ и у Гришечкина без Бичаровой „все было хорошо“. По ее словам, бывшая невеста актера совсем не помогала ему, когда тому было плохо.