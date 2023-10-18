Алишу Киз обвинили в антисемитизме

„Вопрос: что бы вы сделали, если бы ничего не боялись? Расскажу вам правду… Я положила глаз на полеты на параплане“, — написала звезда.

Некоторые пользователи расценили это как поддержку терроризма в Израиле. Именно в день публикации поста ХАМАС использовали парапланы в качестве метода проникновения. Киз удалила публикацию и принесла извинения. Она уточнила, что ее сообщение никак не было связано с войной в Израиле.

„Мое сердце разрывается на части... Я молюсь за мир и выступаю за него“, — отметила артистка.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции „Наводнение Аль-Акса“. На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.