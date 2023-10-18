„Не думала, что выживу“: Мадонна разоткровенничалась с поклонниками
Летом Мадонне пришлось отложить юбилейный тур из-за тяжелого недуга. Теперь же она вновь в строю и как прежде блистает на сцене и благодарит всех, кто переживал за нее, — радуется „СтарХит“.
В июне у Мадонны сорвалось мировое турне. Исполнительница была госпитализирована с бактериальной инфекцией, которая угрожала ее жизни. 65-летнюю артистку нашли без сознания в нью-йоркской квартире. В отделении интенсивной терапии певицу подключили к аппарату искусственного дыхания.
После долгого восстановления певица нашла в себе силы вернуться на сцену. Мадонна поделилась со зрителями тяжёлыми воспоминаниями. „Я не думала, что выживу, и мои врачи тоже. Я не запомнила пять дней из своей жизни — или смерти. Я действительно не знала, где я была. Ангелы защищали меня. И мои дети были там — именно мои дети спасают меня каждый раз. Я проснулась, а все мои дети сидели вокруг меня. Я должна быть рядом со своими детьми, я должна жить ради них“, — вспомнила о сложном периоде артистка.