„Не думала, что выживу“: Мадонна разоткровенничалась с поклонниками

После долгого восстановления певица нашла в себе силы вернуться на сцену. Мадонна поделилась со зрителями тяжёлыми воспоминаниями. „Я не думала, что выживу, и мои врачи тоже. Я не запомнила пять дней из своей жизни — или смерти. Я действительно не знала, где я была. Ангелы защищали меня. И мои дети были там — именно мои дети спасают меня каждый раз. Я проснулась, а все мои дети сидели вокруг меня. Я должна быть рядом со своими детьми, я должна жить ради них“, — вспомнила о сложном периоде артистка.