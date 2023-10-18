Суд Москвы перепутал Галкина с Глинкиным: протокол по закону об „иностранных агентах“ составили не на мужа Пугачевой

Протокол составлен по статье о непредоставлении отчета о деятельности „иностранного агента“ (часть 2 статьи 19.34 КоАП). Заседание по делу пока не назначили. Согласно законодательству, „иностранные агенты“ несколько раз в год обязаны предоставлять в Минюст отчеты — в частности, о своей деятельности, финансировании и целях.