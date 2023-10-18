Суд Москвы перепутал Галкина с Глинкиным: протокол по закону об „иностранных агентах“ составили не на мужа Пугачевой
Вчера в Головинский районный суд Москвы поступило административное дело, в карточке которого в качестве привлекаемого лица изначально был указан Галкин М.А., сегодня значение изменилось на Гликин М.А.. Внимание на это обратила „Медиазона“.
Протокол составлен по статье о непредоставлении отчета о деятельности „иностранного агента“ (часть 2 статьи 19.34 КоАП). Заседание по делу пока не назначили. Согласно законодательству, „иностранные агенты“ несколько раз в год обязаны предоставлять в Минюст отчеты — в частности, о своей деятельности, финансировании и целях.
Телеведущий Максим Галкин и бывший журналист „Открытых медиа“ Максим Гликин находятся в реестре „иностранных агентов“, который ведет Минюст. Галкина внесли в список в сентябре 2022 года, а Гликина — в июле 2021 года, в 2023 году Минюст объявил „иноагентом“ издание „Полигон“, среди участников которого указал Гликина.