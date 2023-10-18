ВИДЕО | Алика Милова сделала сюрприз юной певице, представляющей Эстонию на „Евровидении“

Милова посоветовала Арханне наслаждаться каждым днем настолько, насколько возможно и рассказала, как можно справиться со стрессом во время выступлений. „Даже когда сложно и напряженно, напоминай себе, что ты на Евровидении. Зажги! Это так здорово, что ты первый представитель Эстонии на молодежном Евровидении“, - сказала Алика.

Арханна также спросила у Алики, как хорошо чувствовать себя на сцене. „Перед выходом на сцену есть много процедур, которые надо сделать. Репетиции и генеральные репетиции. Если делать их много раз, то в конце концов понимаешь, что это за нервы и как с ними справиться. Но вокруг тебя много людей, которые о тебе заботятся“, - подбодрила ее Алика.