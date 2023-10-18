Пора на пенсию! 38-летняя Настя Задорожная объявила о завершении карьеры

Задорожная начала заниматься музыкой с детства. В 1996 году она стала солисткой детской музыкальной группы „Непоседы“. В 2007-м артистка выпустила дебютный альбом „До 17 и старше…“.

В 2001-м Задорожная дебютировала в кино в сериале „Простые истины“. Она получила наибольшую известность в 2005-м, когда сыграла в проекте „Клуб“.

В фильмографии Задорожной более 40 работ. Она сыграла в таких проектах, как „Королева красоты“, „Если бы да кабы“, „Холостяки“, „Мама не горюй 2“, „Счастливы вместе“, „Любовь в большом городе“, „Кавказская пленница!“, „Что творят мужчины! 2“.

Теперь же она заявила: „Что со мной происходит в 2023 году? Я больше не певица и не актриса. Я представляю интересы братьев наших меньших, я волонтер“.