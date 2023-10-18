ФОТО | Жуткое зрелище: стала известна причина отмененного рейса Таллинн-Стамбул

Кадром возможной причины отмены рейса у себя в Facebook поделился один из пасажиров рейса Стамбул-Таллинн.

Таллиннский аэропорт подтвердил, что рейс был отменен по техническим причинам: „Насколько мы понимаем, рейс в Стамбул, который должен был вылететь вчера вечером, был отменен по техническим причинам. Более точный комментарий о технических причинах может дать только авиакомпания.

Для аэропорта безопасность является приоритетом номер один, и мы каждый день работаем над тем, чтобы обеспечить безопасную посадку самолетов, например, активно отпугиваем птиц и животных или очищаем взлетно-посадочную полосу от снега в зимний период“.