На „папу“ Масяни в России завели уголовное дело

Утверждается, что дело возбудили из-за серии „Масяни“, в которой главная героиня „призывает российских солдат сдаваться в плен с помощью сайта, созданного при поддержке ВСУ“. Речь о 169-м эпизоде сериала, вышедшем 14 июля 2023 года. В конце серии Масяня предлагает российским солдатам сдаваться в плен через организацию „Хочу жить“:

"Дорогой российский солдат, нынешний или потенциальный, за вашей спиной нет ни правоты, ни родины, ни чести… Это чисто захватническая война. Никакой доблести! Один позор! Больно об этом говорить, но это факт. Эта сволочь играет тысячами человеческих жизней без смысла и цели. Проект „Хочу жить“ может быть для вас серьезным спасением, если вы угодили или можете угодить под бульдозер путинской мобилизации“.

Художник-мультипликатор Олег Куваев, комментируя сообщения СМИ, сказал журналистам „Север.Реалии“, что ничего не знает об уголовном деле, следователи к нему не обращались, официальной информации о деле он не получал. Сам Куваев в настоящее время находится в Израиле.

После полномасштабного российского вторжения в Украину Олег Куваев выпустил несколько антивоенных эпизодов „Масяни“. Сайт mult.ru, где выходили серии, заблокировали в России в марте 2022 года. Однако Youtube пока в России не заблокирован: по самой рациональной версии, по причине отсутствия адекватной альтернативы.