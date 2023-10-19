Уволенный с Первого канала Васильев: я похож на умирающего с голода? Меня ждет большой проект в Риге, Таллинне

Константин Эрнст поведал, что зрители вскоре увидят любимое шоу. „Да, „Модный приговор“ возвращается в эфир. Старый ведущий не будет участвовать“, — делился гендиректор канала. Также он отметил, что место Александра Васильева, вероятнее всего, займет Эвелина Хромченко.

Историк моды высказался об уходе с Первого, отметив, что у него попросту нет времени на передачу. „У меня очень насыщенный график. Лекции проходят во многих городах — Париж, Дубай, Хельсинки. И большой проект в Риге, Праге, Таллинне. Столько всего, на что не хватало времени“, — поделился он.

Однако Васильев намекнул, что его история в проекте еще не завершена. „В этом я не смогу принять участие, а в следующем, там, конечно, планирую вернуться. Посмотрим. Есть обстоятельства, которые не позволяют мне вернуться сейчас. Но это не значит, что я не вернусь в шоу!“ — добавил коллекционер.

Кроме того, он посоветовал присмотреться к другой кандидатуре на роль ведущего. „Ирина Понаровская, конечно. Вот она хороший кандидат“, — сказал искусствовед.

Историк моды заверил, что не переживает из-за нехватка заработка. „К счастью, я обеспечен работой. Все говорили ’’с голоду Васильев помрет’’, а вы посмотрите на меня, я похож на умирающего с голоду? Я довольно упитанный. У меня достаточно жилья своего личного за границей и хорошая репутация в моем деле. Я занят на все 100%, у меня денька свободного нет“, — обратился он.