Раскрыты детали личной жизни жены Макаревича: три года жила с подругой

По данным телеграм-канала „Самые СЛИВки“, 39-летнюю избранницу музыканта раньше звали Инна Калинина. И до того, как выйти замуж за артиста, она уже побывала в браке, а затем три года жила с подругой.

По данным СМИ, муза Макаревича родилась на Украине 31 мая 1984 года. После вуза и получения диплома журналиста она эмигрировала в Израиль, где после окончания престижного Университета имени Бар-Илана стала организовывать индивидуальные экскурсионные туры по Эфиопии.

В 2011 году Кляйн вышла замуж за своего бывшего земляка ученого-физика Дмитрия Резникова. Четыре года супруги жили, кочуя из города в город, а затем мужчину пригласили на работу в США, и он улетел в Америку. Эйнат же осталась в Израиле.

Вскоре в ее жизни появилась уроженка Ленинграда и сотрудница крупного израильского банка Галина Джумаева. Девушки подружились и стали жить вместе, сойдясь на почве любви к фотографии и путешествиям. Три года на своих страницах в соцсетях они выкладывали совместные фото.

В 2019 году в Аддис-Абебе Эйнат познакомилась с Макаревичем. Сейчас вместе с супругой и сыном исполнитель живет в курортном городке Кесария на берегу Средиземного моря. Певец гастролирует по Европе и выходит с поклонниками на связь в соцсетях.



