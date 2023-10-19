Трагедия вместо любви: изначально „Красотка“ должна была закончится совсем по-другому. Догадываетесь, как?

Джонатан Лоутон в первоначальной версии создал тяжелую историю о непростой судьбе девушки легкого поведения с зависимостью и ее отношениях с миллионером. Цель фильма заключалась в том, чтобы показать всю грязь профессии главной героини, а ее мечта о красивой жизни должна была быть разрушена. После встречи с финансистом Вивиан влюблялась в него, а он в нее — нет. В финале мужчина бросает ей деньги и уходит, а девушка едет тратить их в Disneyland. Первое название фильма — „3000“. Именно столько Эдвард пообещал заплатить.