Трагедия вместо любви: изначально „Красотка“ должна была закончится совсем по-другому. Догадываетесь, как?(1)
Сегодня сложно представить, что фильм „Красотка“ мог бы драмой с печальным концом, а не самым романтичным фильмом в истории кино. Сценарист задумывал его с совершенно иной концепцией.
Джонатан Лоутон в первоначальной версии создал тяжелую историю о непростой судьбе девушки легкого поведения с зависимостью и ее отношениях с миллионером. Цель фильма заключалась в том, чтобы показать всю грязь профессии главной героини, а ее мечта о красивой жизни должна была быть разрушена. После встречи с финансистом Вивиан влюблялась в него, а он в нее — нет. В финале мужчина бросает ей деньги и уходит, а девушка едет тратить их в Disneyland. Первое название фильма — „3000“. Именно столько Эдвард пообещал заплатить.
Все изменилось, когда в сценарии заинтересовался Disney. Команда писателей перекроила историю и сделала из нее романтическую комедию со счастливым концом, пишет Femmie.