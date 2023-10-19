ВИДЕО | Участник „Евровидения“ Käärijä на концерте в Таллинне выбросил за кулисы украинский флаг
Музыкант Käärijä (Йере Пёюхёнен), который представлял Финляндию на конкурсе „Евровидение“, вызвал волну недовольства общественности, когда выкинул за кулисы брошенный ему на сцену украинский флаг. Позднее певец объяснил, что принял украинский флаг за шведский.
Музыкант выступал в Таллинне 15 октября. Во время концерта ему на сцену кинули украинский флаг, но певец не стал его поднимать, пишет финская служба новостей Yle со ссылкой на издания Iltalehti и Ilta-Sanomat.
„Нет-нет-нет, кто бросил это сюда и почему? Мы сейчас в Эстонии. Это не круто! Зачем ты это вообще сделал“, - обратился Käärijä к зрителю, после чего выбросил украинский флаг за кулисы. Видео инцидента попало в социальные сети.
Поведение артиста вызвало волну недовольства. Во время следующего концерта в Берлине Käärijä даже заявил, что получил пожелания смерти. Чуть позже он объяснил свою позицию в Instagram. Он заявил, что подумал, что ему кинули флаг Швеции, представительнице которой он проиграл в финале песенного конкурса.
„Я хочу объяснить свою позицию максимально четко. Я увидел цвета флага и подумал, что это шведский флаг. Я не хотел выражать неуважение моим эстонским слушателям, махая в Эстонии шведским флагом“, – написал Käärijä. Он также отметил, что уважает украинцев и их борьбу.