ВИДЕО | Участник „Евровидения“ Käärijä на концерте в Таллинне выбросил за кулисы украинский флаг

Музыкант выступал в Таллинне 15 октября. Во время концерта ему на сцену кинули украинский флаг, но певец не стал его поднимать, пишет финская служба новостей Yle со ссылкой на издания Iltalehti и Ilta-Sanomat.

„Нет-нет-нет, кто бросил это сюда и почему? Мы сейчас в Эстонии. Это не круто! Зачем ты это вообще сделал“, - обратился Käärijä к зрителю, после чего выбросил украинский флаг за кулисы. Видео инцидента попало в социальные сети.

Поведение артиста вызвало волну недовольства. Во время следующего концерта в Берлине Käärijä даже заявил, что получил пожелания смерти. Чуть позже он объяснил свою позицию в Instagram. Он заявил, что подумал, что ему кинули флаг Швеции, представительнице которой он проиграл в финале песенного конкурса.

„Я хочу объяснить свою позицию максимально четко. Я увидел цвета флага и подумал, что это шведский флаг. Я не хотел выражать неуважение моим эстонским слушателям, махая в Эстонии шведским флагом“, – написал Käärijä. Он также отметил, что уважает украинцев и их борьбу.