Шоубиз
19.10.2023, 09:03

В Подмосковье убиты сын и теща Стаса Намина

 
Стас Намин
Стас Намин
ФОТО: Youtube

Сына и тёщу легендарного музыканта Стаса Намина зарезали в собственном коттедже в Подмосковье. По информации телеграм-канала Mash, подозреваемого задержали по горячим следам.

Тела 85-летней Полины Ткаченко и сына Намина обнаружили на даче в деревне Крюково Истринского района. Женщина была убита ударом ножом в грудь, у сына — колото-резаные раны по всему телу.

Предполагаемым убийцей оказался сводный брат убитого 35-летнего Артёма Микояна — 39-летний Роман Микоян. По сообщению канала Baza, он сам вызвал оперативные службы после убийства. Задержанного подозреваемого сейчас допрашивают. Следователи СКР по Московской области проводят обыски.

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