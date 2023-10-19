19.10.2023, 09:03
В Подмосковье убиты сын и теща Стаса Намина
ФОТО: Youtube
Сына и тёщу легендарного музыканта Стаса Намина зарезали в собственном коттедже в Подмосковье. По информации телеграм-канала Mash, подозреваемого задержали по горячим следам.
Тела 85-летней Полины Ткаченко и сына Намина обнаружили на даче в деревне Крюково Истринского района. Женщина была убита ударом ножом в грудь, у сына — колото-резаные раны по всему телу.
Предполагаемым убийцей оказался сводный брат убитого 35-летнего Артёма Микояна — 39-летний Роман Микоян. По сообщению канала Baza, он сам вызвал оперативные службы после убийства. Задержанного подозреваемого сейчас допрашивают. Следователи СКР по Московской области проводят обыски.