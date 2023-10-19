В России начали отменять концерты „Несчастного случая“

По словам Кортнева, в ситуации разбирается его директор, а он — „не вмешивается в административные вопросы“. „Комментарии могут дать только организаторы, я не знаю, почему он отменился“, — заявил музыкант.

Известно, однако, что на днях „профессиональный доносчик“ Виталий Бородин призвал „закрыть все концерты этому господину“, так как он „осуждал спецоперацию и не поддерживал нашу страну“.

Также отменён концерт „Несчастного случая“ в ноябре на одной из самых „козырных“ площадок — „Крокус Сити Холл“. И кажется, Алексей Кортнев „понял этот намёк“ и поделился своим: „решение было принято ещё полтора года назад“. Напоним, полтора года назад (точнее, год и 8 месяцев) Россия вторглась в Украину.