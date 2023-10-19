ФОТО | 54-летняя Дженнифер Лопес показала свои идеальные формы в нижнем белье

Джей Ло никогда не скрывала свою фигуру, ведь она у нее идеальна. Актриса не впервые кичится своим прессом. Но на этот раз Дженнифер стала лицом новой коллекции нижнего белья „This Is Me… Now“ итальянского бренда Intimissimi.

Конечно, без невероятно красивых фотографий тоже не обошлось. Дженнифер Лопес позировала на бархатных диванах в разных позах, позволяющих продемонстрировать всю красоту своего тела и комплекта от Intimissimi.

Лопес снялась не только в фотосессии, но и в видеорекламе для бренда. В ролике Голливудская звезда предстает в нежном комплекте цвета шампань. В комплект входит бюстгальтер, трусики, пояс и пеньюар.

В клипе Джей Ло поет и романтично играет на фортепиано, что придает комплекту еще большую изысканность и нежность.