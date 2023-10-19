Ты должен это увидеть: таллиннская группа Lemon Trees выпустила новый клип
Сегодня, 19 октября 2023 года, таллиннская группа Lemon Trees выпустила клип на свою новую песню „Вода сирен“. Сегодня же на всех музыкальных платформах вышел одноименный сингл, звучание которого уходит в сторону электронной музыки, эмбиента и дрим-попа.
Главную роль в новом видео Lemon Trees сыграла Любовь Кедрина — художница из Эстонии, которая делает концептуальные дизайнерские украшения, завораживающие своим лаконизмом и глубиной. Примечательно, что именно работы Кедриной стали отправной точкой к созданию ролика.
Автором клипа выступила Диана Дидык, которая является постоянным фотографом, дизайнером и оператором группы. Дидык также оформила пластинки Lemon Trees Hollow Moon Tales, Random Years и все синглы коллектива, записанные Александром Енотовым на студии 100 Gramm Records.
Помимо этого Дидык сняла для группы клипы на синглы Megapolis, Everything и „Варшава — Берлин“. Эти работы вызвали живой интерес не только в местных СМИ и тематических музыкальных сообществах, но и за рубежом.
Lemon Trees играют пост-панк, инди-рок и инди-поп, динамичные и яркие песни с искрящимися, звенящими гитарами и запоминающимися мелодиями. Школа 80-х. Университеты 90-х. Среди влияний легко угадываются U2 и The Smiths. Сами участники группы описывают свою музыку так: „Это звучит, как если бы Роберт Смит всегда оставался счастливым“.