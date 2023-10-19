ФОТО | Недавно расставшаяся со всемирно известным фотографом красавица ждет ребенка от эстонского бизнесмена

Отец ребенка - основатель и исполнительный директор Helmes Яан Пиллесаар, подтвердила сама девушка. Согласно слухам, пара живет вместе уже с прошлой осени.Шарлин рассказала Kroonika, что ждет сына и он должен родиться в феврале.

Еще в позапрошлом году она давал интервью Kroonika с всемирно известным фотографом Бобби Сагером. Пара была влюблена друг в друга по уши, но у них была разница в возрасте целях 33 года. Однако весной 2022 стало известно, что длившаяся четыре года любовная история подошла к концу - мужчина бросил эстонскую красавицу по SMS.