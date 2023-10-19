Умер Берт Янг — звезда фильмов „Рокки“
Актер Берт Янг, известный своей ролью Поли Пеннино — друга и шурина боксера Рокки Бальбоа, главного героя серии фильмов „Рокки“, скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщила газета New York Times. Причина смерти не называется.
„Берт Янг, актер, который создал яркую карьеру в Голливуде, снявшись в таких фильмах, как „Китайский квартал“, „Однажды в Америке“ и, наиболее известном, „Рокки“, за который он был номинирован на „Оскар“, ушел из жизни 8 октября в Лос-Анджелесе. Ему было 83 года“, — сообщил источник издания.
Янг также принимал участие в фильмах и сериалах „Последний код“, „Жизни Матрешки“, „Легендарное ограбление“, „Гобелен“, „Убийства в Амитивилле“, „Кевин подождет“, „Хорас и Пит“, „Лифт: Остаться в живых“, „Том в Америке“, „Закон Зары“, „Целую руки“, „Гангста Love“, „Увидимся завтра“, „Королевский престол“, „Карнера: Ходячая гора“, „Нью-Йорк, я люблю тебя“, „Пристанище“, „Восхождение Оливьеро“ и других проектах.