Умер Берт Янг — звезда фильмов „Рокки“

„Берт Янг, актер, который создал яркую карьеру в Голливуде, снявшись в таких фильмах, как „Китайский квартал“, „Однажды в Америке“ и, наиболее известном, „Рокки“, за который он был номинирован на „Оскар“, ушел из жизни 8 октября в Лос-Анджелесе. Ему было 83 года“, — сообщил источник издания.