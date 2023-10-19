Скончался актер „Каламбура“ Сергей Гладков

Мужик из „Деревни дураков“, диспетчер и миссис Бурпл в „Крутом пике“, Неудачник в „Баре Каламбур“, Дранкель в „Железном капуте“ и ещё множество амплуа, которые он примерял на себя, надолго останутся в памяти всех, кто хоть раз включал телевизор в нулевые. Помимо этого, он также работал звукорежиссёром и дизайнером звуковых эффектов.