Шоубиз
19.10.2023, 11:41

Скончался актер „Каламбура“ Сергей Гладков

 
ФОТО: Kuvatõmmis

Скончался актёр Сергей Гладков, известный по своим ролям в „Каламбуре“. Ему было 60 лет.

Мужик из „Деревни дураков“, диспетчер и миссис Бурпл в „Крутом пике“, Неудачник в „Баре Каламбур“, Дранкель в „Железном капуте“ и ещё множество амплуа, которые он примерял на себя, надолго останутся в памяти всех, кто хоть раз включал телевизор в нулевые. Помимо этого, он также работал звукорежиссёром и дизайнером звуковых эффектов.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии