В Тарту пройдет марафон поцелуев, на который приедет звезда „Евровидения“: кто хочет поцеловать Кончиту Вурст?

Кто из жителей Эстонии не мечтал о романтичном поцелуе на Ратушной площади в Тарту у фонтана „Целующиеся студенты“. В мае следующего года у вас появится такая возможность, когда в рамках Столицы культуры Тарту 2024 пройдет марафон поцелуев - и туда приедет особый гость.