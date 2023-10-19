В Тарту пройдет марафон поцелуев, на который приедет звезда „Евровидения“: кто хочет поцеловать Кончиту Вурст?(7)
Кто из жителей Эстонии не мечтал о романтичном поцелуе на Ратушной площади в Тарту у фонтана „Целующиеся студенты“. В мае следующего года у вас появится такая возможность, когда в рамках Столицы культуры Тарту 2024 пройдет марафон поцелуев - и туда приедет особый гость.
Все желающие могут одновременно слиться в поцелуях 18 мая 2024 года на Ратушной площади в Тарту - будь то с любимым человеком либо со случайным прохожим. Выбор за вами!
Марафон поцелуев - кульминация программы „Целующийся Тарту“, которая приглашает любителей романтики всех возрастов создавать теплые воспоминания.
Между тем марафон поцелуев и приуроченный к нему концерт увидят телезрители по всей Европе. На концерте прозвучат известные хиты „Евровидения“. В Тарту приедет и победитель „Евровидения“, представлявшая в Австрию в 2014 году Кончита Вурст, которая также выступит на концерте.