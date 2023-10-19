ФОТО | Фанаты королевской семьи в шоке: Камилла вышла в свет в любимой тиаре покойной Елизаветы II

Ее Величество надела черное вечернее платье в пол с серебряной вышивкой от Брюса Олдфилда. Что касается драгоценностей, то Камилла почтила свою покойную свекровь. Она надела одну из самых любимых тиар Елизаветы II – бриллиантовую тиару девушек Великобритании и Северной Ирландии, передает Focus.

Это украшение имеет очень давнюю историю. Его принцесса Элизабет получила в подарок от своей бабушки Марии Текской в 1947 году. В свою очередь королеве Марии ее подарили девушки Великобритании и Ирландии в 1893 году по случаю ее свадьбы с герцогом Йоркским, позже королем Георгом V. Создал тиару ювелирный дом Garrard & Co, и первоначально она была с жемчужинами, однако в 1914 году королева Мария заменила жемчужины 13 крупными бриллиантами. Именно в этой тиаре Елизавета II чаще всего появлялась на портретах, на банкнотах и монетах.

Из других украшений Камилла выбрала бриллиантовое колье и серьги, которые также принадлежали покойному монарху. Образ завершал серебристый клатч.

Волосы королевы были уложены в привычную пышную прическу, а черты лица она подчеркнула с помощью сияющего тонального крема, розовых румян и нежно-розовой помады.

Ужин организивали в знак признания работы гражданских учреждений лондонского Сити и ливрейных компаний – древних и современных торговых гильдий города. Трогательным событием является первый официальный визит короля Чарльза в лондонский Сити с тех пор, как он стал новым монархом.

Естественно, фанаты королевской семьи были шокированы тем, что Камилла надела тиару Елизаветы II. По мнению многих, со смерти королевы прошло еще слишком мало времени и Камилла могла бы подождать, прежде чем начать носить украшения покойной свекрови.