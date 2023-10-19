Шоубиз
19.10.2023, 15:30

ФОТО | Квентин Тарантино посетил военную базу в Израиле

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IP-TARANTINO/TRADEMARKS
IP-TARANTINO/TRADEMARKS
ФОТО: HENRY NICHOLLS | REUTERS

Режиссер Квентин Тарантино совершил визит на военную базу в Израиле, чтобы поддержать боевой дух солдат. Об этом сообщает Israel War Room в cоцсети X.

На снимке создатель „Бешеных псов“ стоит рядом с военнослужащими на фоне самолета. Все лица мужчин, кроме самого Тарантино, скрыты.

Квентин Тарантино

Издание Daily Mail подчеркивает, что последние два года голливудских режиссер проживает в Тель-Авиве вместе с женой-израильтянкой Даниэллой Пик и двумя детьми. В интервью 2021 года кинематографист называл Тель-Авив уменьшенной версией Лос-Анджелеса, отмечая „великолепные рестораны, классные бары и клубы“ города.

Тарантино и Пик познакомились в 2009 году на израильской премьере фильма „Бесславные ублюдки“.

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