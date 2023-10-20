Анастасия Волочкова объяснила, почему не ездит на метро: „Разорвут“

Волочкова объяснила, что не может посещать подземный транспорт из-за фанатов. По словам артистки, многие хотят с ней сфотографироваться, а она не может отказать.

„Я очень добрый человек на самом деле без звездности. Поэтому я понимаю: ну люди разорвут на части, и я не доеду до того места“, - поделилась звезда.

Волочкова отметила, что была в метро один раз около десяти лет назад. Артистка вспомнила, как перед ней „сами открылись“ турникеты.

„Я ничего туда не прикладывала, видимо, это флюиды Волочковой сыграли. Но дальше я 40 минут стояла на станции и фотографировалась с людьми, не могла зайти в вагон“, - рассказала танцовщица.

В октябре Волочкова похвасталась дорогостоящим подарком от поклонника. По словам балерины, ее ухажер преподнес ей кольцо с бриллиантом с 4,9 карата стоимостью более пяти миллионов рублей. Артистка уточнила, что этот фанат не ее новый возлюбленный. Она уверила, что мужчина просто ее очень сильно любит и восхищается.