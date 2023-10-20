На Noize MC завели новое дело из-за нарушения закона об иноагентах

Известно, что протокол об административном правонарушении в отношении рэпера поступил в Кузьминский суд Москвы.

На хип-хоп-исполнителя завели дело по части 2 статьи 19.34 („Непредставление сведений, представление которых предусмотрено законодательством РФ об иностранных агентах“) КоАП РФ. По этой статье Алексееву грозит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Дата судебного заседания на момент написания новости не назначена.