ФОТО | В следующем году все едем в Тарту! Тартусцы с размахом презентовали программу Культурной столицы Европы 2024

Согласно творческой концепции культурной столицы Европы „Искусство выживания“, присущие европейцам знания, навыки и ценности, это то, что мы ценим и чем хотим поделиться с другими, а также научиться чему-то новому. „Искусство выживания относится ко всем сферам культуры, начиная с традиций и национальной кухни, и заканчивая музыкой, фильмами и визуальным искусством“, сказала креативный руководитель Тарту 2024 Кати Торп.

По словам мэра Тарту и председателя совета Тарту 2024 Урмаса Клааса, год культурной столицы Европы не означает только концерты и представления на высшем уровнем, это также возможность в одном месте собрать европейские ценности, создать культурное и идейное пространство для людей. „Культурная столица Европы поддержит Эстонию в необходимых изменениях в будущем, как со стороны отношения людей, так и со стороны их поведения каждый день“, сказал Клаас.

Концепция программы культурной столицы „Искусство выживания“, с которой Тарту вместе со всей Южной Эстонией победил в 2019 году, когда экспертная комиссия культурных столиц Европы выбрала эту концепцию. Затем эта комиссия оценит программу Тарту 2024 и подготовительный этап, и в ходе анализа пример решение, заслуживает ли Тарту также премию Мелины Меркури в размере 1,5 миллиона евро.

Представление, состоящее из четырех частей, отразило темы мероприятий культурной столицы, которые пройдут в следующем году в Тарту и Южной Эстонии: жизнь и окружающая среда, человек и навыки, самобытность и Европа, наука и технология.

Важная дата была отмечена шоу-представлением „Сто ночей и дней до Искусства выживания“. На сцене выступили Алика Милова , Мари Калкун, Марис Пихлак, спортсмены-экстремалы, акробаты и танцоры, совместное творчество которых в рамках шоу-представления представило в целом проекты культурной столицы Европы, которые пройдет в следующем году в Тарту и всей Южной Эстонии. NOËP представил публике недавно выпущенную в честь культурной столицы песню „Young Blood City“.

Кати Торп отметила, что роль и смысл концепции Искусства выживания, которая принесла Тарту титул культурной столицы Европы, со временем изменилась. В 2019 году никто не мог подумать о пандемии, которая парализовала повседневную жизнь и культуру во всем мире. Война России против Украины отразилась даже на жизнях тех, кто находится на безопасном расстоянии. Война между Израилем и Хамасом потрясла всех своей стремительной эскалацией.

„Прошлый год научил нас одному из самых важных искусств выживания. Границы Тарту и Эстонии – это не только географические ориентиры. Мы живем в тот момент, когда единство и демократия необходимы Европе для выживания культуры“, сказала Торп и добавила: „Мы находимся в поле влияния политических и экономических тем как на местном, так и на европейском уровне. Рано или поздно последствия событий, которые географически происходят далеко, отражаются и нас“.

Таким образом концепция Искусства выживания идет в ногу со временем, и каждый может в соответствии со своими чувствами наполнить ее содержанием. Здесь есть еще пространство для спекуляций как на тему апокалипсиса искусственного интеллекта, так и на тему развития пищевой промышленности, а также поиск необходимых ответов из народного фольклора или связей с общиной.

Четыре основные линии культурной программы

У культурной столицы Европы открытая и разносторонняя площадка для деятельности. Одна из линий программы Тарту 2024 „Жизнь и окружающая среда“ поможет и научит тому, как беречь природу не только в жизни и творчестве, но и в каждодневной жизни, строя дом, работая в саду, выбирая одежду и питание. Уличное искусство, устойчивая архитектура, творческое движение в городском пространстве наполняют культурное разнообразие – точно так же, как обогащение биологического разнообразия в городе само по себе является частью уличного искусства 21 века.

Все мероприятия Тарту 2024 проходят в соответствии с принципами защиты окружающей среды.