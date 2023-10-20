ФОТО | В следующем году все едем в Тарту! Тартусцы с размахом презентовали программу Культурной столицы Европы 2024
Тарту 2024 представил сегодня, ровно за сто дней до церемонии открытия культурной столицы Европы, программу следующего года, которая состоит из 350 проектов и более тысячи мероприятий.
Важная дата была отмечена шоу-представлением „Сто ночей и дней до Искусства выживания“. На сцене выступили Алика Милова, Мари Калкун, Марис Пихлак, спортсмены-экстремалы, акробаты и танцоры, совместное творчество которых в рамках шоу-представления представило в целом проекты культурной столицы Европы, которые пройдет в следующем году в Тарту и всей Южной Эстонии. NOËP представил публике недавно выпущенную в честь культурной столицы песню „Young Blood City“.
Представление, состоящее из четырех частей, отразило темы мероприятий культурной столицы, которые пройдут в следующем году в Тарту и Южной Эстонии: жизнь и окружающая среда, человек и навыки, самобытность и Европа, наука и технология.
Концепция программы культурной столицы „Искусство выживания“, с которой Тарту вместе со всей Южной Эстонией победил в 2019 году, когда экспертная комиссия культурных столиц Европы выбрала эту концепцию. Затем эта комиссия оценит программу Тарту 2024 и подготовительный этап, и в ходе анализа пример решение, заслуживает ли Тарту также премию Мелины Меркури в размере 1,5 миллиона евро.
По словам мэра Тарту и председателя совета Тарту 2024 Урмаса Клааса, год культурной столицы Европы не означает только концерты и представления на высшем уровнем, это также возможность в одном месте собрать европейские ценности, создать культурное и идейное пространство для людей. „Культурная столица Европы поддержит Эстонию в необходимых изменениях в будущем, как со стороны отношения людей, так и со стороны их поведения каждый день“, сказал Клаас.
Концепция культурной столицы идет в ногу со временем
Согласно творческой концепции культурной столицы Европы „Искусство выживания“, присущие европейцам знания, навыки и ценности, это то, что мы ценим и чем хотим поделиться с другими, а также научиться чему-то новому. „Искусство выживания относится ко всем сферам культуры, начиная с традиций и национальной кухни, и заканчивая музыкой, фильмами и визуальным искусством“, сказала креативный руководитель Тарту 2024 Кати Торп.
Кати Торп отметила, что роль и смысл концепции Искусства выживания, которая принесла Тарту титул культурной столицы Европы, со временем изменилась. В 2019 году никто не мог подумать о пандемии, которая парализовала повседневную жизнь и культуру во всем мире. Война России против Украины отразилась даже на жизнях тех, кто находится на безопасном расстоянии. Война между Израилем и Хамасом потрясла всех своей стремительной эскалацией.
„Прошлый год научил нас одному из самых важных искусств выживания. Границы Тарту и Эстонии – это не только географические ориентиры. Мы живем в тот момент, когда единство и демократия необходимы Европе для выживания культуры“, сказала Торп и добавила: „Мы находимся в поле влияния политических и экономических тем как на местном, так и на европейском уровне. Рано или поздно последствия событий, которые географически происходят далеко, отражаются и нас“.
Таким образом концепция Искусства выживания идет в ногу со временем, и каждый может в соответствии со своими чувствами наполнить ее содержанием. Здесь есть еще пространство для спекуляций как на тему апокалипсиса искусственного интеллекта, так и на тему развития пищевой промышленности, а также поиск необходимых ответов из народного фольклора или связей с общиной.
Четыре основные линии культурной программы
У культурной столицы Европы открытая и разносторонняя площадка для деятельности. Одна из линий программы Тарту 2024 „Жизнь и окружающая среда“ поможет и научит тому, как беречь природу не только в жизни и творчестве, но и в каждодневной жизни, строя дом, работая в саду, выбирая одежду и питание. Уличное искусство, устойчивая архитектура, творческое движение в городском пространстве наполняют культурное разнообразие – точно так же, как обогащение биологического разнообразия в городе само по себе является частью уличного искусства 21 века.
Все мероприятия Тарту 2024 проходят в соответствии с принципами защиты окружающей среды.
„Человек и навыки“ является еще одной программной линией культурной столицы, цель которой восстановление доверия и чувства безопасности при общении людей, а также установление прямого контакта между поколениями через обучение и совместное творчество. На мероприятиях можно будет как вспомнить старые, так и приобрести новые навыки ручного труда, а также прочувствовать и понять общение с людьми через театр, музыку и искусство. Также в центре внимания будут темы ментального здоровья, молодежь, пожилые люди и художники-аутсайдеры.
Программная линия „Самобытность и Европа“ будет искать способы донести европейское измерение культурной столицы до каждого жителя Южной Эстонии и в то же время сообщить всей Европе, что мы тоже, с нашим родным языком и местными традициями, являемся частью культурного разнообразия Европы. Сотрудничество с Европой, налаживание мостов с различными странами, народами и культурами – являются важным аспектом культурной столицы.
Программная линия „Наука и технология“ покажет, как видение будущего в искусстве поможет науке. Мы затронем темы от вмешательства в наноструктуры ДНК в генной инженерии до обработки данных с помощью искусственного интеллекта.
Сотрудничество и диалог в рамках культурной столицы
При создании программы в фокусе организаторов было сотрудничество между поколениями, сферами и странами. Культурную столицу создают сами представители культуры, которые работают с эстонскими и иностранными партнерами как в сфере творчества, науки, так и в сфере предпринимательства. У создателей программы более сотни иностранных партнеров из 25 стран.
„Мы хотим, чтобы международный культурный обмен благодаря культурной столице стал традицией в Южной Эстонии. Чтобы мы научились спрашивать, ожидать ответ и вносить свой вклад, чтобы наша культура была открыта и доступна для всей Европы. Мы создадим синергию, которая продлится и после 2024 года“, сказала Торп.
Программа со временем будет пополняться. По словам организаторов, в следующем году в Тарту приедет множество известных людей и артистов мирового уровня. Их имена станут известны в следующем году, когда артисты подтвердят даты своего мирового турне.
С презентацией программы открылась продажа билетов на мероприятия культурной столицы. Согласно различным подсчетам, в год культурной столицы Тарту и Южную Эстонию посетит около миллиона гостей.
В конце дня прошел торжественный прием, приуроченный к объявлению программы.