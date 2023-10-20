Шоубиз
20.10.2023, 12:00

Предполагаемый любовник Бабкиной объяснил, почему ушел из ее театра

 (1)
Надежа Бабкина
Надежа Бабкина
ФОТО: Youtube

Бывший заместитель директора театра „Русская песня“, помощник и предполагаемый возлюбленный Надежды Бабкиной Сергей Рябов ушел из театра из-за проблем со здоровьем. Об этом он рассказал в интервью The Voice.

„Решение принималось очень сложно, так как я люблю театр „Русская песня“, артистов и сотрудников, работающих в нем. Много проектов было создано совместно, театр „Русская песня“ — это моя семья, без преувеличения. Но мне пришлось сделать такой выбор, чтобы заняться плодотворно своим здоровьем“, — подчеркнул Рябов.

Он добавил, что они с Бабкиной остались друзьями — они регулярно на связи и всегда готовы прийти друг другу на помощь. Рябов намекнул, что у них есть совместные планы, но не стал более конкретно распространяться об этом.

Одно лицо!

С 2003 года Надежда Бабкина состоит в фактическом браке с певцом Евгением Гором. Артистка признавалась в „Секрете на миллион“, что они с возлюбленным живут раздельно, но это не мешает их отношениям. Однако слухи о её "служебном романе“ их изрядно портят.

Оставить комментарий Читать комментарии (1)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии