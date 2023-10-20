20.10.2023, 12:30
ФОТО | Победительница „Битвы экстрасенсов“ зажгла на Таллиннской неделе моды: вышла в откровенном наряде и поцеловала девушку(6)
ФОТО: Õhtuleht/Erlend Štaub
В среду второй день на Tallinn Fashion Week открыл показ эпатажного художника Тойво Фримана Пильта, на котором в качестве модели приняла участие ясновидящая и победительница эстонской „Битвы экстрасенсов“ Мерили Тиммер. На подиум 29-летняя Мерили вышла в одних трусах и куртке.
Однако откровенный наряд ясновидящей был не самым эпатажным зрелищем на сцене. Выйдя на подиум она начала целоваться с другой девушкой, которая тоже участвовала в показе в качестве модели.
Мерили рассказала Õhtuleht, что это была ее хорошая подруга и поспешила уточнить, что в обычной жизни они обе все же предпочитают целоваться с представителями противоположного пола.