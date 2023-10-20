Будут ли на Õllesummer, как раньше, звучать песни на русском языке? Организатор: исполнитель не должен быть путинистом

Фестиваль вновь пройдет на Певческом поле в Таллинне в следующем году - 3-6 июля 2024 года. Õllesummer впервые прошел в 1994 году, а в следующем году он отмечает юбилей - фестивалю исполнится 30 лет.

За эти 30 лет на нем практически каждый год традиционно выступали и русскоязычные исполнители. Например, на Õllesummer своими выступлениями порадовали эстоноземельцев Звери, Мумий Тролль, Ёлка, Нюша и многие другие. Имена хедлайнеров следующего года пока неизвестны - они будут раскрыты в декабре этого года.

Организатор Õllesummer Рено Хекконенс говорит, что они хотят предложить музыку и для русскоязычной публики, и сейчас рассматривается возможность того, чтобы привезти на фестиваль соответствующего исполнителя.

„Мы рассматриваем возможности, откуда привезти исполнителя. Разумеется, исполнитель не должен быть путинистом. Тут мы придерживаемся четкой позиции“, - пояснил Хекконенс.