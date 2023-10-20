20.10.2023, 15:01
Юдашкина рассказала о „скандале“ с Пугачевой на похоронах отца
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Присутствие Аллы Пугачевой на похоронах Валентина Юдашкина не вызвало никакого скандала, и демонстративного отказа от общения с певицей не было. Об этом в интервью для YouTube-шоу „Алена, блин!“ рассказала дочь модельера, креативный директор Дома моды „Valentin Yudashkin“ Галина Юдашкина.
По ее словам, обстановка на похоронах не располагала к общению и выяснению „как дела“.
„Она была в себе. Люди понимали, что сейчас лучше не подходить, потому что это не тот момент, а не потому, что с ней принципиально не здоровались“, — пояснила Юдашкина.
Она подчеркнула, что Алла Пугачева очень поддержала и ее, и ее маму, и пообещала, что „всегда будет на связи“.