9-месячного сына Пэрис Хилтон затравили в Сети из-за „огромной головы“
В комментариях под постом Пэрис с фото ее сына открылся портал в ад. Подписчики звезды думают, что у малыша серьезное заболевание, и оскорбляют Хилтон.
В январе 2023 года Пэрис Хилтон впервые стала мамой. Она призналась, что ребенка ей и ее супругу Картеру Реуму выносила суррогатная мать, и добавила: „сердце готово разорваться от любви к сыну“. Звезда дала мальчику имя Феникс и решила, что в первое время не хочет показывать малыша в социальных сетях. Хилтон снималась с сыном для глянцевых журналов, но обычно держала малышка спиной к камерам, а недавно решила перейти к новому этапу.
Пэрис опубликовала первое фото, на котором видно лицо Феникса, и тут же столкнулась с хейтом. За 15 часов с момента после публикации поста под ним собралось больше 18 тысяч комментариев, и во многих из них пользователи Сети обсуждали внешность сына Хилтон — в негативном ключе.
Кто-то из подписчиков звезды отметил, что у Феникса слишком „огромная голова“ и это может быть признаком серьезного заболевания.