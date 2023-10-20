9-месячного сына Пэрис Хилтон затравили в Сети из-за „огромной головы“

В январе 2023 года Пэрис Хилтон впервые стала мамой. Она призналась, что ребенка ей и ее супругу Картеру Реуму выносила суррогатная мать, и добавила: „сердце готово разорваться от любви к сыну“. Звезда дала мальчику имя Феникс и решила, что в первое время не хочет показывать малыша в социальных сетях. Хилтон снималась с сыном для глянцевых журналов, но обычно держала малышка спиной к камерам, а недавно решила перейти к новому этапу.