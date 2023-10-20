Шоубиз
20.10.2023, 16:00

9-месячного сына Пэрис Хилтон затравили в Сети из-за „огромной головы“

 
Пэрис Хилтон
Пэрис Хилтон
ФОТО: ULISES RUIZ | Scanpix

В комментариях под постом Пэрис с фото ее сына открылся портал в ад. Подписчики звезды думают, что у малыша серьезное заболевание, и оскорбляют Хилтон.

В январе 2023 года Пэрис Хилтон впервые стала мамой. Она призналась, что ребенка ей и ее супругу Картеру Реуму выносила суррогатная мать, и добавила: „сердце готово разорваться от любви к сыну“. Звезда дала мальчику имя Феникс и решила, что в первое время не хочет показывать малыша в социальных сетях. Хилтон снималась с сыном для глянцевых журналов, но обычно держала малышка спиной к камерам, а недавно решила перейти к новому этапу.

Пэрис опубликовала первое фото, на котором видно лицо Феникса, и тут же столкнулась с хейтом. За 15 часов с момента после публикации поста под ним собралось больше 18 тысяч комментариев, и во многих из них пользователи Сети обсуждали внешность сына Хилтон — в негативном ключе.

Кто-то из подписчиков звезды отметил, что у Феникса слишком „огромная голова“ и это может быть признаком серьезного заболевания.

„Он действительно выглядит так, будто у него макроцефалия (увеличение размеров головного мозга с сопутствующим увеличением размеров головы — прим. ред.) У всех моих мальчиков были большие головы, но у него еще больше. И да, я медсестра“, — написала одна женщина.

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