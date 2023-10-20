Q-Space проведёт новый фестиваль квир-культуры в Таллинне и Нарве

Когда именитый писатель Стефан (Гийом де Тонкедек) с неохотой возвращается в свой родной городок, чтобы принять награду и презентовать новую книгу, он вынужден столкнуться со скелетами, оставленными в шкафу несколько десятков лет назад. В гиде по имени Люка (Виктор Бельмондо, внук Жан-Поля) он узнаёт знакомые черты, и они пробуждают в Стефане воспоминания о первой подростковой страсти — однокласснике Тома (Жюльен де Сен-Жан).

Эстонская премьера состоится 30 ноября в таллиннском кинотеатре Artis, а после показа у аудитории будет возможность задать вопросы актёрам: восходящей гей-звезде Жюльену де Сен-Жану и его напарнику Жереми Жилле, которые приедут в Таллинн специально на фестиваль Q-Space.

Новый фильм Айра Сакс „Пассажи“, премьера которого состоялась на фестивале „Сандэнс“ в этом году, вращается вокруг любовного треугольника. Главная звезда „Пассажей“ — немецкий актёр Франц Роговски, артист редкой харизмы и колоссального таланта. Ни в чём не уступает ему Бен Уишоу, которому досталась роль самого закрытого из персонажей. Третья участница любовного треугольника — Адель Экзаркопулос, получившая мировую известность после роли в фильме „Жизнь Адель“. Персонаж Роговски нарциссически идёт на поводу у своих желаний, не считаясь с чувствами других людей. Это и есть центральная тема фильма.

После фильма режиссёр Айра Сакс встретится с аудиторией в зуме.

Важным событием фестиваля станет показ фильма британской режиссёрки Джорджии Окли „Грустная Джин“ (2022). Этот фильм, получивший множество призов на международных фестивалях, включая Венецианский, рассказывает о жизни учительницы-лесбиянки в Англии эпохи Тэтчер в то время, когда была принята Поправка 28 о запрете так называемой „пропаганды“ гомосексуальности в школах. Премьера фильма состоялась в Эстонии на фестивале Festheart в Раквере, где он получил Приз зрительских симпатий. Q-Space впервые покажет фильм в Таллинне.