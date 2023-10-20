Трагедия в семье Стаса Намина: что стало известно через день

Бывшая жена основателя группы „Цветы“ Галина Микоян вчера первой увидела тела своей матери и режиссера Артема Микояна. Она приехала на дачу около одиннадцати вечера. На полу в коридоре лежал ее сын Роман и говорил о том, что его накажет Бог. Женщина прошла в комнату и обнаружила свою мертвую мать с ранением в грудь. После этого к ней подошел сын Роман и попросил зайти в другую комнату — там лежало тело его брата. После убийца сам позвонил в скорую — он надеялся, что жертв еще можно спасти.

Полицейским удалось установить хронологию событий. Выяснилось, что днем Роман Микоян вместе с Артемом приехали на дачу к бабушке, чтобы помочь ей в огороде. Сначала братья действительно помогали пенсионерке носить землю и лук-севок. Но ближе к вечеру Роман устал и употребил наркотики. Сначала он зарезал бабушку, которая стала учить его жизни и просила завязать с веществами. В момент убийства Роман был не в себе и очнулся только около шести вечера. Увидел тело бабули, понял, что натворил, и позвонил брату Артему с мольбами о помощи. Артем уже возвращался домой с дачи. Режиссер развернулся и поехал обратно в коттедж, по дороге рассказал о произошедшем Галине. Когда Артем Микоян вернулся на дачу, брат набросился на него с ножом и жестоко убил. А когда приехала мать, Роман уже более-менее пришел в себя.

Стас Намин рассказал Telegram-каналу Shot, что официально он никогда не усыновлял Романа. По словам музыканта, молодой человек сам поменял фамилию и отчество на Анастасович как у брата, чтобы все считали его сыном легендарного рокера. Стас Намин подчеркнул, что Роман всегда отличался жестокостью и низостью поступков. Сообщается, что в последнее время преступник был недоволен, что семья собиралась продать тот самый дом под Истрой — дачу, на которой было совершено двойное убийство.