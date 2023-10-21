Повторение пройденного: Гуф развелся с очередной женой — теперь официально

Заявление на развод подавала Юлия Королёва, однако позже попросила три месяца для примирения. За этот срок сохранить семью супругам так и не удалось. Сегодня они получили документы о расторжении брака. Данную информацию подтвердил адвокат рэпера Сергей Жорин. „Иск по поводу алиментов никто не подавал. Они договорились между собой. Всё исполняется“, — сообщил юрист.

Напомним, что Гуф женился на Юлии зимой 2021 года. Пара выглядела счастливой, а прошлой весной танцовщица подарила музыканту долгожданную дочь. Казалось, звезда наконец-то обрел семейное счастье, но постепенно стали появляться слухи о кризисе в отношениях. Весной ситуация дошла до критической точки. Между супругами разразился громкий скандал.

Гуф не давал жене и дочери улететь из Таиланда, где они отдыхали. В ответ Юлия грозилась вызвать сотрудников правоохранительных органов. Подробностями ссоры рэпер делился в личном блоге. Он публиковал ролики, на которых брюнетка со слезами на глазах просит вернуть ей паспорт.

Позже выяснилось, что у Гуфа случился срыв. Сестра и бывшая жена Айза помогли артисту пройти реабилитацию в рехабе. Звезда не скрывает, что у него есть ментальные проблемы, а скандальные выходки объясняет проявлением альтер эго — Алика.

К слову, проблемы в отношениях у Гуфа и Юлии начались еще до брака. Появлялись слухи об изменах рэпера, а летом 2021-го Айза и вовсе заявила, что бывший возвращается к ней. „Юля — лицемерное говно. Она глупая, пустая и поверхностная. Я ей не позволю хайпиться на Лёше. Я думаю, что пора прикрыть эту кормушку“, — говорила теледива.

Тогда заявления Айзы о воссоединения рэпер опроверг. Однако скандалы не утихли, между первой супругой и второй начались публичные перепалки. Телеведущая обвинила Королёву в эскорте и меркантильности, мол, она попросту использует Гуфа для собственной раскрутки.