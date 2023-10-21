Бритни Спирс раскрыла жуткие подробности аборта(3)
Складывается ощущение, что певица хочет довести до инфаркта поклонников, журналистов, да и, чего таить, всех, кто хотя бы краем уха слышал историю ее жизни, — мрачно иронизирует Super. Даже отрывки из грядущих мемуаров буквально разрывают интернет ежедневно, чего только стоят откровения о непростом романе с Джастином Тимберлейком.
Ещё до релиза мемуаров мы узнали о том, что солист *NSYNC и Бритни Спирс изменяли друг другу, а интервью после расставания для певицы было переломным моментом в жизни. Но главной сенсацией стало то, что она сделала от Джастина аборт — по его инициативе. И у этой истории, как выяснилось, есть жуткие детали.
Прервала свою беремнность Бритни, пишет TMZ, в домашних условиях. К врачу она обращаться не стала, поскольку боялась огласки. Родителям о том, что вынашивает ребенка, тоже не сказала: они с Джастином договорились, что о нерожденном малыше никто никогда не узнает. Выпив таблетку, 19-летняя Бритни стала буквально кричать от боли. Пока она лежала в ванной на полу, Джастин играл ей на гитаре. „Я рыдала, пока все не закончилось. Продолжалось это несколько часов, и я не помню, чем закончилось, но помню две вещи — боль и страх — даже двадцать лет спустя“, — цитирует певицу таблоид.
Бритни, напомним, была не против стать матерью в таком юном возрасте. Звезда призналась, что, если бы Джастин дал возможность возлюбленной самой решить, как поступить, она бы никогда не решилась на аборт.