Мерил Стрип рассталась с мужем после 45 лет брака

В заявлении, опубликованном изданием, говорится, что брак Стрим и Гаммера дал трещину много лет назад. Мерил и Дон решили не доводить отношения до громкого бракоразводного процесса и тихо разъехались. Причем произошло это 6 лет назад.

„Дон Гаммер и Мерил Стрип не вместе уже более шести лет. Но они всегда будут заботиться друг о друге, хотя и выбрали жизнь порознь“, — заверяет представитель пары.

Напомним, Мерил Стрип и Дона Гаммер сошлись в 1987 году. В то время актриса только-только потеряла своего возлюбленного — актер Джон Казале скончался от рака легких в марте. Дон оказался настойчивым, спустя полгода Мерил пошла с ним под венец. Свадебная церемония состоялась в саду дома родителей актрисы.

За время брака у Мерил и Гаммера, получившего степень магистра изящных искусств Йельского университета, родилось четверо детей, а также пятеро внуков. В 2002 году, рассказывая об отношениях с Гаммером, говорила, что их брак держится на „доброй воле, готовности прогибаться и время от времени молчать“.

„Не существует никакого плана действий по созданию семьи: это всегда переговоры. Но у меня огромная потребность работать и жить в любви. Я не могу себе представить, как можно отказаться от одного ради другого“, — говорила актриса в интервью Vogue.