Шоубиз
21.10.2023, 18:00

Роберт Де Ниро выразил соболезнования потерявшему сына Стасу Намину

 
2023 Tribeca Festival Opening Night - "Kiss the Future" Premiere
2023 Tribeca Festival Opening Night - "Kiss the Future" Premiere
ФОТО: Andy Kropa | 2023 Invision

Роберт Де Ниро хорошо знал убитого сына Стаса Намина — Артёма Микояна. Голливудский актер выразил соболезнования Стасу Намину после произошедшей в его семье трагедии.

Погибший был успешным режиссёром, работал со многими голливудскими звездами. Артём проходил практику в компании „Требеко“ у Де Ниро, когда учился на факультете кинематографии в Нью-Йоркском университете.

Тем временем сам Стас Намин рассказал, как пройдет прощание с погибшими. „Похороны будут закрытыми. Так пожелала мать Артёма. Очень большая просьба, в том числе к журналистам — не приходить. Это наше личное большое горе. Будет буквально несколько человек“, — пояснил музыкант.

Убийца Артёма Микояна, его сводный брат Роман, уже признался в совершённом преступлении, и отправлен под арест на 2 месяца. Возможно, этот срок будет и меньше, если за это время состоится суд. Правда, почти наверняка начнётся другой срок — уже не ареста, а полноценного заключения. Вряд ли кто-то может надеяться на иной приговор.

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