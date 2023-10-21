Роберт Де Ниро выразил соболезнования потерявшему сына Стасу Намину

Погибший был успешным режиссёром, работал со многими голливудскими звездами. Артём проходил практику в компании „Требеко“ у Де Ниро, когда учился на факультете кинематографии в Нью-Йоркском университете.

Тем временем сам Стас Намин рассказал, как пройдет прощание с погибшими. „Похороны будут закрытыми. Так пожелала мать Артёма. Очень большая просьба, в том числе к журналистам — не приходить. Это наше личное большое горе. Будет буквально несколько человек“, — пояснил музыкант.

Убийца Артёма Микояна, его сводный брат Роман, уже признался в совершённом преступлении, и отправлен под арест на 2 месяца. Возможно, этот срок будет и меньше, если за это время состоится суд. Правда, почти наверняка начнётся другой срок — уже не ареста, а полноценного заключения. Вряд ли кто-то может надеяться на иной приговор.