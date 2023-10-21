„Выпадают волосы, вырос горб“: Мария Миногарова решилась рассказать, как потеряла ребенка

Добрые советы из серии „а часики-то тикают“ она слышит регулярно. Не скрывает, что подобные замечания ее раздражают. Маше 34 года, и она давно знает, как ей жить. Но в интернете не принято считаться с личными границами, и многочисленные подписчики с завидным постоянством напоминают ей о том, что нужно торопиться стать мамой.

В настоящий момент Миногарова не готова изменить свою жизнь, слишком много страданий доставляет ей мысль о беременности. А все потому, что в 2022 году Мария находилась в положении и потеряла ребенка. Об этом она впервые рассказала в YouTube-шоу Иды Галич „Есть вопросики“.

„Прошлый год был один из самых хреновейших, которые выдавались. Я где-то цепанула сальмонеллез в Москве, на ровном месте. Эта болезнь, от которой я реально думала, что умру. Меня за неделю в больнице выходили. Но в тот момент я была в положении“, — рассказала Маша.

Время, проведенное в клинике, стало настоящим кошмаром. Болезнь и прием антибиотиков сильно ударили по здоровью. Врачи настаивали, что рожать в подобном состоянии нельзя, выносить ребенка не получится. Мария решилась прервать беременность, но из-за проблем с щитовидной железой провести медикаментозный аборт не представлялось возможным, поэтому пришлось согласиться на медицинскую операцию.

Блогерша уже много лет страдает от неизлечимого заболевания. Во время участия в проекте „Подиум“ о себе дали знать нервные перегрузки и хроническая усталость. Состояние настолько усугубилось, что девушке сделали операцию по удалению щитовидной железы, так как организм стал ее отторгать. Это повлекло за собой еще большие гормональные сбои, и теперь Миногарова всю жизнь вынуждена сидеть на таблетках.

К переживаниям о беременности и потере ребенка добавились новости о блокировке западных соцсетей — Миногарова осталась без работы и без дохода. Ослабленный организм отреагировал почти сразу же: „Гормональный сбой, выпадают волосы, у меня вырос горб“.

После таких испытаний пока желания забеременеть у нее не возникает. Сейчас рядом с Марией Миногаровой любимый мужчина. Когда-то они уже встречались, но 8 лет назад решили поставить точку в отношениях, теперь же чувства вспыхнули с новой силой. „Я поняла, что я не сольный игрок, поняла, что я даже жить одна в квартире не люблю“, — заключила Маша.