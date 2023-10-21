Культура
21.10.2023, 23:50

ГАЛЕРЕЯ | Самая крутая ретро-вечеринка года привлекла публику в очень причудливых костюмах

 
Retroland 2023
Retroland 2023
ФОТО: Karli Saul

В субботу вечером на таллиннской ледовой арене „Тондираба“ состоялась долгожданная вечеринка Retroland 2023. Смотри, кто пришел поностальгировать на большую дискотеку!

Только на одну ночь ледовая арена „Тондираба“ превратилась в настоящую ретро-площадку, где, помимо лучших ретро-артистов Эстонии и даже мира, можно было поиграть в ретро-игры, съесть ретро-завтрак и выпить ретро-напиток.

Посмотрите галерею, чтобы увидеть участников вечеринки и зажигательных артистов!

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