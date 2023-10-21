21.10.2023, 23:50
ГАЛЕРЕЯ | Самая крутая ретро-вечеринка года привлекла публику в очень причудливых костюмах
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В субботу вечером на таллиннской ледовой арене „Тондираба“ состоялась долгожданная вечеринка Retroland 2023. Смотри, кто пришел поностальгировать на большую дискотеку!
Только на одну ночь ледовая арена „Тондираба“ превратилась в настоящую ретро-площадку, где, помимо лучших ретро-артистов Эстонии и даже мира, можно было поиграть в ретро-игры, съесть ретро-завтрак и выпить ретро-напиток.
Посмотрите галерею, чтобы увидеть участников вечеринки и зажигательных артистов!