ГАЛЕРЕЯ | Самая крутая ретро-вечеринка года привлекла публику в очень причудливых костюмах

Только на одну ночь ледовая арена „Тондираба“ превратилась в настоящую ретро-площадку, где, помимо лучших ретро-артистов Эстонии и даже мира, можно было поиграть в ретро-игры, съесть ретро-завтрак и выпить ретро-напиток.