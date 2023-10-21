„Близкие считают идиотом“: Михаил Шац подтвердил желание оставаться в Израиле

В день начала атак ХАМАС против Израиля, 7 октября, артист улетел из страны в Европу.

„Как оказалось, я вылетел из Тель-Авива за 20 минут до начала войны, то есть это практически один из последних самолетов, который более-менее спокойно взлетел и улетел“, — объяснил он.

Но после Шац вернулся, поскольку считает, что война продлится долго.

„Мало того, что это тянется много лет, но и это обострение не пройдет за неделю. Какой смысл сидеть снаружи и смотреть на все происходящее“, — заявил он.

Близкие, уточнил он, отговаривали его возвращаться и считают его идиотом.

До этого Шац вызывался помочь подвезти что-то или кого-то, а также согласился приютить в своей квартире нуждающихся. Блогер сообщил, что некоторые из его знакомых уже пали в боях с ХАМАС.